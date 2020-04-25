Мнение: О смертоносной эпидемии, побеждённой за 3 месяца

25.04.2020, 19:00, Разное

Довольно странно, что так мало об этом говорят сейчас. В лучшем случае – скороговоркой, где-то на периферии, не в прайм-тайм. Всё самое топовое время заняли каждодневные сводки с ковидного фронта – сколько людей заболели за день, сколько попали в больницы, сколько, увы, переехали в морги.

И слухи, слухи, слухи – на любой вкус и кошелёк, от обнадёживающих до пугающих. Само по себе распространение информации про #коронавирус приняло характер эпидемии, тоже вирусной. И за этим информационным цунами, к сожалению, теряются новости действительно важные.

В этом году #Россия и без CoVID-19 столкнулась с потенциально опасной и смертоносной эпидемией. На её пике, согласно официальным данным, заболеваемость превышала миллион человек в неделю, а госпитализация требовалась нескольким тысячам. Точной статистики по смертности пока нет, в том числе и из-за коронавирусной лихорадки. Но если исходить из показателей предыдущих лет, то счёт может идти на многие сотни, если не тысячи.

Да, это всем хорошо знакомый сезонный грипп. Эпидемия гриппа и ОРВИ официально закончилась на этой неделе. А началась она в период между 21-27 января, когда заболеваемость превысила эпидемический порог (800 чел. на 100 тыс. населения). Повторюсь, статистики смертности по данной эпидемии пока нет, но если отталкиваться от усреднённых показателей за предыдущую пятилетку, можно предположить, что 100-200 чел. скончались непосредственно от вирусных пневмоний, вызванных гриппом, и ещё 4-6 тыс. чел. – от бактериальных пневмоний, спровоцированных осложнённым течением болезни. Таких сейчас, при наличии хотя бы одного позитивного теста на #коронавирус, записывают в смерти от CoVID-19.

Интересно, в нынешнем году кто-нибудь, кроме эпидемиологов и вирусологов этот грипп заметил?

Сказанное отнюдь не следует воспринимать в контексте «не страшнее гриппа». Скорее, наоборот, новый вирус и опаснее, и страшнее того заболевания с которым система уже привыкла бороться. Скорее это ответ тем, кто говорят, что в нынешнем году уже переболели чем-то таким необычно тяжёлым, с кашлем и болью в груди: может, это и был CoVID-19, который у 80% должен протекать не опасно для жизни?

Увы, нет. Скорее всего, просто по теории вероятностей, перенесённым тяжёлым заболеванием как раз и был обычный грипп. Им же, скорее всего объясняется необычно высокая доля внебольничных пневмоний в этом году. Многие люди либо не смогли получить вовремя медпомощь, поскольку система была перегружена короновирусной паникой, либо сами предпочли лечиться на дому из страха перед госпитализацией и возможным заражением уже в больнице (слух были и такие).

А вы уже болели в этом году?