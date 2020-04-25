 

В ожидании перемен: Джуд Лоу и беременная Филиппа Коэн на прогулке в Лондоне

25.04.2020, 18:55, Разное

В середине марта СМИ впервые сообщили о том, что Джуд Лоу вновь станет отцом: папарацци подловили актера и его супругу Филиппу Коэн на прогулке в Примроуз-Хилл в Лондоне. Даже несмотря на широкий свитер, не заметить изменения фигуры Филиппы было сложно. Некоторое время спустя весь мир охватила пандемия коронавируса, и Джуд с женой самоизолировались. Вчера у фотографов появилась редкая возможность вновь увидеть пару и сделать новые снимки с Филиппой. Знаменитости были замечены прямо у своего дома на севере Лондона. 

Напомним, о романе  Джуда Лоу с психологом Филиппой Коэн стало известно в июне 2015 года. В своих интервью актер не раз замечал, что в девушке его подкупила красота, интеллект, но главное – непубличность. Они встречались 4 года, прежде чем обменялись супружескими клятвами на скромной церемонии в  мэрии The Old Marylebone Town Hall в Вестминстере. В роли шафера выступил старший сын от брака с Сэди Фрост 22-летний Рафферти. Он опубликовал несколько сторис в своем Instagram, где позировал в костюме с бутоньеркой.

Для Джуда Лоу этот брак стал вторым. Ранее он был женат на дизайнере Сэди Фрост. Супруги развелись в 2003 году после шести лет отношений. В этом браке у Лоу родилось трое детей – сыновья Рафферти и Руди и дочь Айрис. Кроме них, у актера также есть еще двое внебрачных детей: 9-летняя дочь София, которую Лоу родила модель Саманта Берк, и 3-летняя Ада – от отношений с Кэтрин Хардинг.

Для Филиппы этот малыш будет первым, а для Джуда – шестым.



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