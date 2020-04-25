 

Эксперты рассказали о продлевающих жизнь продуктах

25.04.2020, 18:53, Разное

Доктора и исследователи заявляют, что состояние кишечника является условием отличного здоровья. От этого органа зависят не только онкологические болезни, но и скорость старения мозга. Эксперты рассказали о продуктах, которые нужно добавить в меню, чтобы продлить свою жизнь.
Медики стали обращать внимание на масляную кислоту, поскольку она имеет сильный запах. Данное вещество получают из кожуры спелого гинкто и тайваньського тофу. В кишечном тракте благодаря бактериям она превращается в питательный элемент для кишечных клеток, приобретает защитное свойство от инфекций и укрепляет иммунитет.

Также нужно включить в рацион продукты богатые клетчаткой, а это фрукты, овощи, бобы. Основным продуктом питания должна быть цельнозерновая мука и нерафинированные виды зерновых: овес, ячмень, гречка, пшеница.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Ученые: Продолжительность жизни сокращает работа

20.04 / Житель Тверской области осквернил могилу женщины, задолжавшей ему денег

01.04 / Мнение: Методические рекомендации министерства обороны по лечению коронавируса

08.04 / Мнение: Уничтожение памятника карателям из “Айдара”

27.03 / Мнение: “Вулкан гнева”

03.04 / Дочь Гордона Рамзи сходила на свидание с сыном известного шеф-повара: реакция ее отца

09.04 / Мнение: Письмо: “Выровнять позиции в поле”

03.04 / Обращение Путина к населению

16.04 / Беспроводную зарядку OnePlus 8 Pro протестировали в действии

16.04 / Команда Андрея Парабеллума рассказала, что спасет бизнес во время кризиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска