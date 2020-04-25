Эксперты рассказали о продлевающих жизнь продуктах

25.04.2020, 18:53, Разное

Доктора и исследователи заявляют, что состояние кишечника является условием отличного здоровья. От этого органа зависят не только онкологические болезни, но и скорость старения мозга. Эксперты рассказали о продуктах, которые нужно добавить в меню, чтобы продлить свою жизнь.

Медики стали обращать внимание на масляную кислоту, поскольку она имеет сильный запах. Данное вещество получают из кожуры спелого гинкто и тайваньського тофу. В кишечном тракте благодаря бактериям она превращается в питательный элемент для кишечных клеток, приобретает защитное свойство от инфекций и укрепляет иммунитет.

Также нужно включить в рацион продукты богатые клетчаткой, а это фрукты, овощи, бобы. Основным продуктом питания должна быть цельнозерновая мука и нерафинированные виды зерновых: овес, ячмень, гречка, пшеница.