Онищенко предположил введение дополнительных пропусков для поездок на дачу

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25.04.2020, 18:53, Новости дня

Бывший главный санитарный врач РФ и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что дополнительные пропуска для поездок на дачу могут ввести ближе к майским праздникам.

«Ну, не 1-5 (мая), ну, 8-10, но я уверен, что к такому решению мы придем. Потому что, конечно же, весенняя погода, которая у нас, к сожалению, затягивается, она не дает нам оснований для этого», – сказал Онищенко, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что такие инициативы пока не могут получить одобрения.

«Мы, как правило, говоря о работе на загородном участке, имеем в виду первые майские дни, когда мы все выезжали туда для того, чтобы прибираться, может быть, что-то посадить с тем, чтобы получить какой-то запас овощей, и это хорошо. Но до этого дня у нас еще время есть. Если ситуация будет развиваться в позитивном направлении, то эти решения будут приняты, откорректированы и так далее», – отметил депутат.

Онищенко добавил, что многие москвичи, включая старшее поколение, которому не надо ходить на работу или можно работать дистанционно, уже уехали на дачу, где живут уже почти месяц и могут свободно передвигаться.

«Я думаю, что самое главное право у человека – это на жизнь. Все остальное – это лишь то, что обеспечивает эту жизнь, в том числе и поездками на участки приусадебные и так далее», – подвел итог парламентарий.

Ранее в Совфеде предложили разрешить людям старше 65 лет гулять по очереди во дворе и около дома.



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