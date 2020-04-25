 

Пушкина поддержала лишение титула «Женщина года» ведущей «Орла и решки»

25.04.2020, 18:53, Новости дня

Депутат Госдумы, соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия, Оксана Пушкина поддержала лишение телеведущей Регины Тодоренко статуса «Женщина года».

«Я поддерживаю решение редакции журнала [Glamour]. Ее действия говорят о наметившемся в обществе важном тренде: любому насилию нет оправдания. Но я также выступаю против травли в отношении Регины, которая сейчас может быть организована», – сказала Пушкина, передает РИА «Новости».

Она посоветовала Тодоренко помогать жертвам домашнего насилия и узнать, как устроена эта система помощи пострадавшим.

Напомним, журнал Glamour лишил ведущую передачи «Орел и решка» Регину Тодоренко титула «Женщина года» после ее высказывания о домашнем насилии. Тодоренко в своем интервью ранее допустила, что женщины могут провоцировать мужчин на домашнее насилие. Позднее девушка извинилась за «некорректные формулировки».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Россиянам предложили “безлимит для удаленки” за 1 рубль

03.04 / В Марий Эл модернизируют очистные сооружения

02.04 / США прокомментировали закупку медицинских принадлежностей у России

19.04 / Академик РАН назвал условие для второй волны коронавируса

05.04 / Экономика: РФ предсказали два сценария на фоне «идеального шторма» в мировой экономике

17.04 / ООН спрогнозировала рецессию в Африке, Латинской Америке и арабских странах

23.04 / КС Молдавии приостановил получение кредита от России

26.03 / В Кремле выразили надежду на лучший вариант развития ситуации по коронавирусу

25.04 / Саакашвили: Готов быть помощником у любого министра, губернатора

15.04 / В Минздраве посоветовали жителям Киевской и Житомирской областей утром не выходить на улицу из-за пожара в Чернобыле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска