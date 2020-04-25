Пушкина поддержала лишение титула «Женщина года» ведущей «Орла и решки»

25.04.2020, 18:53, Новости дня

Депутат Госдумы, соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия, Оксана Пушкина поддержала лишение телеведущей Регины Тодоренко статуса «Женщина года».

«Я поддерживаю решение редакции журнала [Glamour]. Ее действия говорят о наметившемся в обществе важном тренде: любому насилию нет оправдания. Но я также выступаю против травли в отношении Регины, которая сейчас может быть организована», – сказала Пушкина, передает РИА «Новости».

Она посоветовала Тодоренко помогать жертвам домашнего насилия и узнать, как устроена эта система помощи пострадавшим.

Напомним, журнал Glamour лишил ведущую передачи «Орел и решка» Регину Тодоренко титула «Женщина года» после ее высказывания о домашнем насилии. Тодоренко в своем интервью ранее допустила, что женщины могут провоцировать мужчин на домашнее насилие. Позднее девушка извинилась за «некорректные формулировки».