Китайская компания планирует добывать полезные ресурсы из астероидов

25.04.2020, 18:53, Разное

Китайская фирма Origin Space заявила о намерении использовать астероиды для получения из них целого ряда полезных ресурсов. В рамках своего стартапа специалисты уже заключили контракт с производителем спутников DFH Satellite на разработку специального оптического телескопа.

Космический телескоп необходим китайским исследователям для того, чтобы обнаруживать астероиды, на которых имеются залежи полезных ископаемых. Примечательно, что компания, которую создали китайские эксперты Су Мэн и Ю Тяньхун, задекларировала себя как первая структура в Поднебесной, нацеленная на использование космических ресурсов. Реализуя свои планы, Origin Space достигла соответствующих соглашений с несколькими университетами и научно-исследовательскими институтами Китайской народной республики, в том числе – с Академией космической техники этой страны.

Стоит отметить, что непосредственно в Китае пока отсутствует единый кодекс законов об использовании космического пространства. Однако, для изучения глубокого космоса в Люксембурге уже создана специальная исследовательская лаборатория. Инициатором её появления стал Национальный центр космических наук, являющийся филиалом Китайской академии наук. Существенным стал факт того, что в европейском герцогстве принят космический закон, который дает права фирмам, базирующимся в государстве, на ресурсы, добытые ими из космических объектов. Об этом пишет издание Spacenews.