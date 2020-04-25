Путин наградил медиков за заслуги в области здравоохранения

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25.04.2020, 18:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами и медалями за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Рысева Александра Васильевича – заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе», – говорится в указе, передает РИА «Новости».

Также за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность глава государства наградил заведующего отделением государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница» Рушана Сулиманова.

Заведующего отделением краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» Алтайского края Дмитрия Долженко наградили медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени.

Путин также присвоил 15 медикам почетные звания заслуженный врач России, а также пяти медработникам звание заслуженного работника здравоохранения.

Ранее сообщалось, что медицинскому персоналу Москвы, который борется с распространением новой коронавирусной инфекции, предоставили бесплатное проживание, питание и другие услуги в столичных отелях вблизи объектов здравоохранения.



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