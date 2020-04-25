 

Черкасов из “Дома-2” впервые стал отцом

25.04.2020, 18:44, Разное

Андрей Черкасов из “Дома-2” и его супруга Кристина долго готовились к появлению наследника. Они выбирали роддом и акушера, который займется родами. В результате рождение ребенка прошло хорошо. Возлюбленные уже получили массу поздравлений.

Радостным событием Черкасов поделился в своем инстаграм-аккаунте. Сын родился еще в среду, 22 апреля. Первыми о рождении наследника узнали близкие, сообщил Андрей.

Поклонники пришли в восторг от этой новости. Они пожелали супругам и их сыну здоровья и радости. “Добро пожаловать в этот мир, малыш!”, – прокомментировала публикацию поклонница. Также Черкасовых поздравили главные лица “Дома-2” Ольга Бузова, Ксения Бородина и Влад Кадони. “Пусть все трудности обойдут стороной”, – написал телеведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Черкасов (@cherkasov119) 25 Апр 2020 в 3:06 PDT

Напомним, Андрей и Кристина узаконили свои отношения летом 2019 года. Беременность для них стала неожиданной, хоть они и всегда хотели стать родителями. В первые месяцы у девушки были некоторые проблемы со здоровьем. Укрепляла иммунитет Кристина в Турции. Она очень благодарна Черкасову за поддержку и считает его хорошим отцом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Скандалы: Шишкарев держит шишку

11.04 / Ученые рассказали о различиях между “горячим” и “холодным” кофе

15.04 / Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне

30.03 / Стали известны результаты теста на коронавирус Игоря Николаева

22.04 / Доктор Комаровский рассказа, можно ли инфицироваться COVID-19 грязными наушниками

22.04 / Социальная изоляция – причина более частой госпитализации пожилых людей

23.04 / Мнение: Как российская армия сражается с коронавирусом

10.04 / Блогеры «Гаража 54» вытащили автомобиль через окно с помощью трактора

20.04 / На фоне слухов об изменах Сергей Шнуров показал снимок полуобнажённой супруги

14.04 / Мнение: Демография во время кризиса, падение ВВП России и ставшие ненужными профессии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска