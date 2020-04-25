Черкасов из “Дома-2” впервые стал отцом

25.04.2020, 18:44, Разное

Андрей Черкасов из “Дома-2” и его супруга Кристина долго готовились к появлению наследника. Они выбирали роддом и акушера, который займется родами. В результате рождение ребенка прошло хорошо. Возлюбленные уже получили массу поздравлений.

Радостным событием Черкасов поделился в своем инстаграм-аккаунте. Сын родился еще в среду, 22 апреля. Первыми о рождении наследника узнали близкие, сообщил Андрей.

Поклонники пришли в восторг от этой новости. Они пожелали супругам и их сыну здоровья и радости. “Добро пожаловать в этот мир, малыш!”, – прокомментировала публикацию поклонница. Также Черкасовых поздравили главные лица “Дома-2” Ольга Бузова, Ксения Бородина и Влад Кадони. “Пусть все трудности обойдут стороной”, – написал телеведущий.

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Публикация от Андрей Черкасов (@cherkasov119) 25 Апр 2020 в 3:06 PDT

Напомним, Андрей и Кристина узаконили свои отношения летом 2019 года. Беременность для них стала неожиданной, хоть они и всегда хотели стать родителями. В первые месяцы у девушки были некоторые проблемы со здоровьем. Укрепляла иммунитет Кристина в Турции. Она очень благодарна Черкасову за поддержку и считает его хорошим отцом.