 

Певца Леонидова задержали в Петербурге

25.04.2020, 18:44, Разное

На своей странице в “Инстаграме” артист рассказал, что инцидент произошел в Шуваловском парке. Стражи порядка в защитных масках остановили его и супругу время прогулки с собакой. “Заявили, что наши действия незаконны. Доставили в полицию и составляют протокол”, – раскрыл детали Максим Леонидов.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский уточнил, что парк, в котором находился певец, не относится к числу закрытых. На музыканта составили административный протокол о нарушении требований, направленных на обеспечения режима повышенной готовности. Максиму Леонидову может грозить штраф до четырех тысяч рублей, сообщает РБК.

Отметим, с 30 марта в Санкт-Петербурге действует режим всеобщей самоизоляции. Покидать свое жилище граждане могут только в случае крайней необходимости: для поездок на работу, похода в магазин или аптеку, посещения медучреждения. Разрешается вынос мусора и выгул животных на расстоянии до 100 метров от дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Апр 2020 в 10:45 PDT

Ситуация с коронавирусом в России становится все напряженнее. По последним данным, зарегистрировано 74 588 случаев заражения. Большинство заболевших – 39 509 – находятся в Москве. В Санкт-Петербурге инфекцию подхватили 2 926 человек. За весь период в стране выздоровели 6 250 пациентов, скончались 681 человек.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Жительница США, пребывающая в коме из-за коронавируса, родила ребенка

15.04 / «Президент в ярости»

22.04 / В очень плохом состоянии – адвокат рассказал о преданной Федосеевой-Шукшиной

02.04 / Мнение: Лучшие и худшие страны по готовности к эпидемии

21.04 / Мать Тимати раскритиковали за плохое воспитание внучки после видео с «украденной» из магазина тележкой

31.03 / Мнение: Час пик во время карантина…

31.03 / Джоли изолировала детей от Питта из-за коронавируса

17.04 / В Москве умер зараженный коронавирусом знаменитый режиссер

28.03 / Ксения Георгиади рассказала, как её мать едва не сожгли заживо

08.04 / «Была паническая атака»: Фигуристка Кристина Шошина в Италии заразилась коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска