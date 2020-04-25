Исследованы особенности умственных нарушений при эпилепсии

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25.04.2020, 18:42, Новости дня

Ученые изучили патофизиологические особенности нарушений мозговых функций во время экспериментов на клеточных культурах и животных.

Когда приступы эпилепсии не удается полностью остановить, это приводит к физиологическим нарушениям, которые снижают умственные способности. Подобные расстройства вызваны вспышками активности нейронов в сером веществе коры головного мозга. Позднее диагностирование эпилепсии приводит к нарушению речи и зрения, а также ухудшению памяти и умственной работоспособности. Во время исследований ученые выяснили, что в реализацию судорожных состояний вовлечена глутаматергическая система.

Благодаря проведенным экспериментам ученые подтвердили теорию о вовлеченности в развитие и протекание болезни глутаматэргической системы, которая регулирует процессы нервной системы. По мнению специалистов, результаты их научной работы открывают новые возможности диагностики и лечения эпилепсии.



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