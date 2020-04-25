 

Человеческая память способна вытеснять старые воспоминания

25.04.2020, 18:42, Новости дня

Ученые обнаружили, что некоторые моменты прошлого человеческая память способна заменять новыми воспоминаниями.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 17 добровольцев разного возраста и пола. Участникам эксперимента были показаны 170 изображений в разных частях экрана и с разным фоном. Во время следующего этапа эксперимента фон менялся, а изображения оставались теми же. Выяснилось, что никто из добровольцев не смог расставить объекты на те места, где они были изначально.

По мнению ученых, такие показатели обусловлены тем, что человеческая память способна поместить в воспоминания более свежую и актуальную информацию. Это происходит по причине того, что мозгу требуется адаптация к изменениям.



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