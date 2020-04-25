 

На певца Леонидова составили протокол после прогулки в парке Петербурга

25.04.2020, 18:30, Новости дня

Полиция составила протокол о нарушении требований нормативных правовых актов правительства Петербурга в условиях пандемии в отношении музыканта Максима Леонидова и его жены, сообщил адвокат Павел Ясман, защищающий интересы супруги Леонидова Александры.

«В отношении Александры и Максима, а также других задержанных в парке людей был составлен протокол по статье 8.6.1 [закона «Об административных нарушениях в Петербурге»] «Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга»). Решение по ним будет принимать городской комитет по законности. Мы будем оспаривать», – сообщил защитник, передает ТАСС.

В субботу сообщалось, что Леонидова доставили в отделение полиции в Петербурге за нарушение временного запрета после того, как он прогулялся в Шуваловском парке Выборгского района.

В пятницу полиция Санкт-Петербурга получила право составлять административные протоколы за нарушение режима самоизоляции, соответствующее соглашение между администрацией города и МВД утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.



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