Названо символическое значение оглашения даты голосования по поправкам к Конституции

25.04.2020, 18:30, Новости дня

«Я поддерживаю все изменения нашей Конституции в части обязательного развития здравоохранения. Пандемия показала, что развивать его надо абсолютно точно», – сказал газете ВЗГЛЯД профсоюзный деятель Анатолий Домников. Он убежден, что оглашение новой даты голосования по поправкам станет символом победы над коронавирусом.

«С точки зрения здравоохранения пандемия коронавируса сделала обновление Конституции еще более актуальным. Ранее была определенная недооценка самой системы здравоохранения по отношению к врачам, к их зарплатам», – сказал председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.

Домников напомнил: много говорилось о необходимости сближать российскую систему здравоохранения с зарубежными. «Тогда мы должны поднять оплату труда. За рубежом она существенно выше, чем у медицинских работников в РФ», – считает собеседник.

В то же время он отмечает, что во многих западных странах, в том числе в США, система здравоохранения частная и «она вообще никак не поворачивается к человеку лицом».

«На Западе, если у тебя нет страховки, то тебе не оказывается никакая помощь. Так что наша система здравоохранения вполне показала свою жизнеспособность. Вопрос в том, каким образом развивать ее. То ли она останется в нынешнем – страховом – виде, то ли правительство рассмотрит другие варианты, вплоть до возврата к советской системе здравоохранения – бюджетной. Именно бюджетная система здравоохранения, которая осталась у нас частично, показывает высокую степень эффективности», – подчеркнул председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Домников более чем уверен, что именно обновленная Конституция поможет после пандемии сохранить достижения в борьбе с вирусной угрозой. С идеей объединить советский опыт медицины, когда здравоохранение в стране соответствовало мировым стандартам, с новыми подходами и закрепить их в Конституции ранее выступил выдающийся российский хирург Леонид Рошаль.

«Пандемия показала, что оптимизация здравоохранения происходила не совсем правильно с точки зрения резкого сокращения коек. Мы должны были оставить определенную коечную емкость на такие ситуации, как сейчас. На мой взгляд, пандемия многому научит нас. Я уверен, что теперь у нас будут избыточные коечные емкости на непредвиденный случай», – считает Домников.

По его словам, вызов в виде коронавируса показал, с одной стороны, жизнеспособность отечественной системы здравоохранения, а с другой – всей промышленности и управления как такового. В стране быстро отладили производство и выпуск средств индивидуальной защиты, которых сначала не хватало. Помимо этого страна в сжатые сроки справилась с задачей разворачивания новых коек и сбора собственных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Все это продемонстрировало серьезные преимущества российского здравоохранения и управления страной», – говорит Домников.

Собеседник считает, что назначение новой даты голосования по поправкам станет символом победы над коронавирусной инфекцией. «Если именно пандемия отложила нам это голосование на определенный срок, то как только мы справимся с этой бедой, можно будет провести всенародное голосование по изменению Конституции. Я думаю, что явка будет очень высокая. Предпринимаемые президентом, федеральным и региональными правительствами меры показывают, что мы уверенно справляемся с этой задачей. Это только внушает надежду на будущее. Поддержка действий правительства и президента даже увеличилась по сравнению с тем, что было до периода развития пандемии», – подытожил Домников.

Напомним, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за распространения коронавируса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после нормализации обстановки в России.

По данным недавнего опроса ВЦИОМ, две трети россиян собирают участвовать в голосовании по изменениям в Конституцию. На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об определенных «прикидках» возможных дат голосования по Конституции.