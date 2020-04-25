Lenovo запатентовала смартфон с выступающим над корпусом «вырезом» для фронтальной камеры

25.04.2020, 18:30, Разное

Китайская компания Lenovo, специализирующаяся на производстве электронных устройств, запатентовала смартфон с оригинальным дизайном – выступающим над корпусом «вырезом» для фронтальной камеры. Данные о грядущей новинке появились в базе данных CNIPA (Госуправление по делам интеллектуальной собственности Китая).

Патентная документация содержит схематическое изображение нового смартфона от Lenovo. На них можно рассмотреть нетипичное решение относительно размещения фронтальной камеры. Тогда как большинство производителей гаджетов пытаются «спрятать» модуль под дисплеем или в небольшом отверстии в верхней области экрана, разработчики Lenovo решили поступить наоборот, предусмотрев для «фронталки» выступающую над корпусом часть, повторяющую контуры привычного выреза.

Кроме того, на изображениях показаны несколько вариаций размещения основной камеры в новинке от Lenovo. Модуль с несколькими датчиками может появиться в готовом варианте смартфона как в круглом формате, так и в квадратном. Возможно расположение в центральной области тыльной стороны корпуса либо же в углу.