Украинская власть не понимает значения морской политики для ликвидации угроз – экс-командующий ВМС Гайдук

25.04.2020, 18:26, Новости дня

Морская доктрина Украины не соответствует ситуации, которая связана с российской агрессией. Такое мнение бывший командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергей Гайдук выразил в статье для ZN.UA, опубликованной 23 апреля.

“Риски дальнейшей военной интервенции РФ против Украины с Азово-Черноморского региона актуализируют вопрос: есть ли “морское мышление” у украинской власти, а соответственно, и понимание значения государственной морской политики для продвижения национальных интересов и ликвидации угроз с морского направления? К сожалению, нет! В отличие от россиян, которые проводят системную морскую политику, рассматривая военный флот как инструмент реализации внешней политики, украинская власть не желает системно заниматься государственной морской политикой, отводя ей второстепенную роль. Вместо работы на опережение она лишь реагирует на возникающие события”, – написал он.

Экс-командующий ВМС Украины отметил, что “морская доктрина РФ носит активный агрессивно-наступательный характер”, о чем свидетельствует, в частности, количество кораблей Черноморского флота и намерение увеличивать их число.

“Каковы же военно-морские достижения Украины? В отличие от российской, морская доктрина Украины на период до 2035 года носит пассивный характер, в ней украинским ВМС отводится функция обеспечения. Удивляться этому не стоит: в стране, которая седьмой год ведет войну, главным разработчиком и ответственным за издание морской доктрины было определено Минифраструктуры, а у Минобороны – функция соисполнителя. При этом в доктрине, которую разрабатывали целых 3,5 года, и сейчас нет плана мероприятий по реализации, где были бы очерчены ресурсные и временные горизонты”, – объяснил Гайдук.

Он считает, что “политика Украины на море должна быть проактивной, носить наступательный характер”. Для этого нужно строить корабли.

“По моему мнению, с учетом морской географии Черного и Азовского морей и специфики последних военных конфликтов, территорию государства надо защищать не от своих берегов, а от берегов противника, иметь “длинную руку” борьбы с противником и над водой, и на воде, и под водой. Только это может стать фактором сдерживания агрессора!” – заявил Гайдук.

По его словам, необходимо “возрождение национальной морской идеи, морская консолидация украинской нации, что позволит усилить позиции Украины как морского государства, интеграция всех составных морской деятельности в соответствующие европейские и мировые структуры, формирование общественно-экономических принципов устойчивого развития всех составных морской деятельности”.

“Наконец, государственная морская политика и морская деятельность должны стать “интеграционным мостом” между Украиной и миром, в том числе и Европой. Моря и реки объединяют не только географически. Они объединяют политически и экономически. Руководство Украинского государства должно смотреть вперед. Потому что за морями и реками – будущее Украины”, – написал экс-командующий Военно-морскими силами.

Гайдук командовал ВМС Украины в 2014–2016 годы.

В декабре 2018 года, после захвата Россией украинских военных кораблей в районе Керченского пролива, Гайдук говорил, что Москва отрабатывает формы и способы ведения гибридной войны на море.