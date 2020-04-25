Центробанк РФ прогнозирует падение ВВП на 6% из-за коронавируса

25.04.2020, 18:26, Новости дня

Центральный банк России в 2020 году ожидает падения ВВП на 4–6% в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Прогноз экономических последствий эпидемии опубликован на сайте регулятора.

По мнению Центробанка, выйти на докризисный уровень при пессимистическом сценарии развития событий российская экономика сможет только к 2022 году. Так, в 2021 году ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП на 2,8–4,8%; в 2022-м – на 1,5–3,5%.

Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, на образование дефицита бюджета в 2020 году наибольшее влияние окажет падение цен на нефть (бюджет сверстан из расчета стоимости нефти на уровне $42 за баррель) и снижение доходов населения (как следствие, падение потребительского спроса), что повлечет уменьшение уплаченных налогов, пишет “Медуза”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 25 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,82 млн человек, из них 197,87 тыс. умерли, 798,44 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В России инфицированы 74 588 человек, 681 из них скончался.

Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый масштабный кризис со времен Великой депрессии.