Президенты России и США приняли совместное заявление

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25.04.2020, 18:25, Новости дня

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат на Эльбе. Сегодня, 25 апреля 2020 года, этому событию, ставшему предвестником решающего поражения нацистского режима, исполняется 75 лет.

Борьба с фашизмом потребовала жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. В нем также отмечается вклад в Победу работников и предприятий тыла.

Путин и Трамп назвали "Дух Эльбы" примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. По словам двух лидеров, героический подвиг всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, никогда не будет забыт.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан в видеоролике на странице американского диппредставительства в "Твиттере" заявил: встреча американских и советских солдат на поврежденном мосту через Эльбу в городе Торгау продемонстрировала, чего Москва и Вашингтон могут добиваться, когда объединяют силы ради достижения общей цели.

"Мы не должны забывать, что мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами, россиянами и американцами", — отметил посол.

В Торгау сегодня прошла памятная церемония с участием генконсула РФ в Лейпциге Андрея Дронова, представителей аппарата военного атташе посольства РФ в Берлине и объединения ветеранов ВДВ. Участники церемонии возложили венки к мемориалу встречи союзников на берегу Эльбы, передает ТАСС.

В связи с распространением коронавируса COVID-19 памятные мероприятия в Торгау прошли в ограниченном составе. Традиционный фестиваль Elbe Day 2020 ранее был перенесен на октябрь.



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