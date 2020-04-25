Перед праздниками продажи мангалов подскочили в четыре раза

25.04.2020, 18:25, Новости дня

Накануне майских праздников торговые сети и онлайн-магазины зафиксировали резкий рост продаж мангалов и других приспособлений, используемых для изготовления шашлыков. Также в лидеры продаж вырвались садовые удобрения и техника.

Интернет-ретейлер Wildberries проанализировал продажи товаров для дачи в апреле 2020 года и сравнил данные с аналогичным периодом прошлого года. Так, за 3 недели апреля продажи садовой техники выросли в 13 раз, а садового инвентаря — в четыре раза. Взрывной спрос сформировался на газонокосилки — в 43 раза. На втором месте бензопилы, их заказывают и покупают в 24 раза чаще, чем в апреле 2019 года. Стали более популярны и скворечники, их в этом апреле купили в пять раз чаще, чем в прошлом году.

Резкий рост спроса отмечается и на удобрения. На сайте компании в 51 раз выросли продажи биогумуса, в 36 раз — на грунт для растений, а продажи семян взлетели в 100 раз! После посадки будущего урожая дачники планируют приступить к строительству или ремонту. Об этом свидетельствуют 25-кратные значения продаж инструментов.

Пассивный отдых тоже запланирован: на сайте Wildberries в этом апреле куплено в 21 раз больше садовых скамеек и в шесть раз больше подвесных качелей. Судя по покупкам, россияне планируют на майских праздниках активно посещать бани и сауны — березовые и дубовые веники стали покупать в 71 раз чаще, деревянные кадушки и ушата — в пять раз.

Ранее эксперты связали резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в начале апреля с активным выездом россиян на природу и в парки для отдыха с шашлыками. После "шашлычных выходных" и ухудшения статистики по коронавирусу в столице были введены ограничительные меры на социальные контакты и перемещение жителей, да конца апреля объявлен период самоизоляции.