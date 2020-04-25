Рисунки можно приравнять к барельефам: уникальная находка у загадочных руин

25.04.2020, 18:25, Новости дня

На севере Синайского полуострова обнаружена пещера с уникальными наскальными рисунками. По словам египетских археологов, изображения выполнены в особой авторской манере, и поэтому их можно приравнять к барельефам. А в 200 метрах от пещеры ученые нашли развалины каменных зданий, а также инструменты из кремня. Все это дает возможность предположить, что на этом месте было древнее поселение, пишет издание Egypt today.

Как сообщил Яхъя Хусейн, глава департамента археологии района Ариш, где было сделано открытие, пещера расположена в 60 километрах к востоку от Суэцкого канала, в районе Вади-Зульма. Ее высота достигает 20 метров, глубина — 15 метров. В пещере обнаружено большое количество пепла и останков животных. По мнению ученого, это свидетельствует о том, что пещера в течение нескольких веков использовалась людьми как убежище: в ней собирались, чтобы переждать непогоду или защититься от холода зимой.

Руководитель археологической миссии Хишам Хусейн рассказал, что на стенах пещеры изображены верблюды, газели, козы, ослы и другие животные. А глава департамента археологии Египта Айман Ашмау отметил, что эти рисунки значительно отличаются от всех обнаруженных ранее в пещерах Южного Синая.

Сейчас ученые пытаются установить точную дату нанесения изображений.