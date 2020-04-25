Актер Стоянов вступился за дочь после ее конфликта с таксистом в Москве

25.04.2020, 18:16, Новости дня

Отцом пассажирки, которую водитель якобы избил и высадил из салона в Москве, оказался актер российского театра и кино Андрей Стоянов, пишут СМИ.

Артист в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что таксист применил к его дочери насильственные действия, иначе пассажирка не вела бы себя так.

«Я изучаю всю эту историю в деталях. Сейчас Вика находится в безопасности, конечно, я не буду говорить где именно», – добавил он.

По его словам, у девушки нервный срыв, поскольку «неизвестный мужчина поднял руку на нее».

Стоянов добавил, что семья уже написала заявление в правоохранительные органы.

Напомним, в пятницу ряд СМИ сообщили о якобы избитой пассажирке, которая стала жертвой таксиста в Москве. Позже водитель выложил в Сеть запись с авторегистратора, на которой запечатлено, как девушка начала конфликт.

В марте сообщалось о московском таксисте, который выкинул из машины пассажирку из-за спора о громкости музыки. В другой истории сотрудница MDK извинилась перед Gett за обвинение таксиста в изнасиловании.