 

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой исполнил песню на французском языке

25.04.2020, 18:09, Разное

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой исполнил песню на французском языке. Соответствующее видео, появившееся в Instagram-аккаунте юмориста, подняло настроение его поклонникам.
43-летний артист показал, какие вокальные способности у его 6-летннго наследника. Гарри исполнил композицию «Non je ne regrette rien» на французском языке, которую когда-то пела певица Мирей Матьё. По словам Галкина, он забыл, что дети разучили несколько композиций и записали видео ещё осенью. «Вот вспомнили – решили вас порадовать на карантине. Всё будет хорошо», – добавил пародист.

Поклонники юмориста вновь пришли в восторг от вокальных способностей Гарри. «Вот это гены! Будет кого слушать нам в старости», – написала одна из Instagram-подписчиц.

Отметим, что сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой обладает не только певческим талантом. Также Гарри пробует свои силы в спорте.



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