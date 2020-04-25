 

Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег» с животными на борту

25.04.2020, 18:09, Разное

Российские учёные в 2023 году планируют запустить в космос «Ноев ковчег» с животными на борту. Полёт продлится месяц для получения необходимых данных о влиянии космической радиации на живые организмы.
Спутник «Бион-М» доставит животных на высоту 800 километров. Это почти в два раза дальше, чем проходит орбита МКС. Таким образом исследователи планируют подвергнуть более сильному радиационному воздействию все организмы на борту и после изучить их. По подсчётам экспертов, всего месяц на такой высокой орбите равносилен трёхлетнему пребыванию на МКС. Таким образом, животные помогут более точно прогнозировать любые изменения в теле человека, проводящего много времени за пределами атмосферы Земли.

Запуск спутника «Бион-М» не первый для российских учёных. Они уже выводили на околоземную орбиту аналогичный аппарат в 2013 году, но с меньшим числом животных на борту. По итогу часть живых организмов погибла из-за отказа оборудования. В этот раз в космос отправят растения, микроорганизмы, колонии мух и 75 мышей.



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