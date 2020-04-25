В РПЦ объяснили отправку гуманитарного груза в итальянскую Апулию

25.04.2020, 18:08, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 8 тонн гуманитарного груза в итальянскую Апулию. Такое решение предстоятель РПЦ принял после жалобы главы региона Микеле Эмилиано на нехватку средств индивидуальной защиты.

Русская православная церковь помогла итальянской провинции Апулия получить от благотворителей маски и дезинфицирующие средства для борьбы с коронавирусом, сообщается в субботу на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

«По благословению патриарха Кирилла отдел внешних церковных связей вступил в контакт с православными бизнесменами, проживающими в Швейцарии, которые на собственные средства организовали доставку медицинских масок разного уровня защиты, термометров, медицинских халатов, дезинфицирующих средств и других предметов первой необходимости из Китая. Груз прибыл из Китая в Швейцарию и оттуда был направлен грузовиком в Италию, где и был получен 24 апреля», – сказано в сообщении.

Отмечается, что губернатор области Апулия Микеле Эмилиано обратился в конце марта к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помолиться о христианской общине региона. Также губернатор, «учитывая глубокую дружбу между Апулией и Россией, именем святителя Николая», предложил патриарху Кириллу попросить «представителей российского правительства, а также российского предпринимательского сообщества предоставить всю возможную помощь». Речь в письме, в частности, шла о защитных масках, водонепроницаемых защитных халатах, экранах для лица.

Отдел внешних церковных связей подчеркивает, что данное медицинское оборудование изначально предназначалось жертвователями исключительно для распространения в странах Западной Европы.

В городе Бари итальянского региона Апулия находятся мощи святителя Николая Мирликийского, которые привозили в Россию в 2017 году. В Бари также есть подворье РПЦ.