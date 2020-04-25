Второго за день депутата Госдумы госпитализировали с коронавирусом

25.04.2020, 18:08, Новости дня

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что у него диагностировали коронавирус, и госпитализировали.

«Действительно все так», – сказал Новиков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сдал тест на коронавирус, который подтвердил наличие инфекции у него.

Ранее в субботу глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Отмечается, что все, кто мог контактировать с Калашниковым, уже отправлены на карантин, дезинфекция помещений проведена.