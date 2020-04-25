 

У воспитанников Тверского суворовского училища выявили коронавирус

25.04.2020, 18:08, Новости дня

У восьми воспитанников Тверского суворовского училища подтвердился коронавирус, сообщили в Минобороны.

«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Зараженных изолировали, над ними установлено постоянное наблюдение медиков. Их состояние характеризуется как нормальное, без симптоматических проявлений.

Также в ведомстве опровергли слухи о том, что курсантов училища якобы заставляли шить маски.

«Информация о том, что воспитанников училища якобы заставляли шить себе медицинские маски, является ложью и глупостью», – пояснили в Минобороны.

Все воспитанники и преподаватели училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики, подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило, что у девяти курсантов Военного университета выявлен коронавирус, ведомство опровергло слухи о том, что учащихся якобы «не лечат».



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