Аслан Бжания де-факто стал главой сепаратистской Абхазии

25.04.2020, 18:00, Новости дня

У сепаратистской Абхазии новый лидер. 23 апреля вступил в должность де-факто абхазский президент Аслан Бжания. В своей инаугурационной речи, которую он произнес на русском языке, Бжания заявил, что намерен «восстановить доверие общества к власти» и укрепить всестороннее сотрудничество с Россией.

«В соответствии с соглашениями мы будем вести с братской Россией более интенсивную работу по всем аспектам двустороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Бжания.

Новый лидер Абхазии назначил премьер-министром сепаратистского региона Александра Анкваба, который в 2005-2010 годах уже занимал должность премьера в де-факто правительстве, а с августа 2011 по июнь 2014 года был сепаратистским лидером Абхазии. Анквабу тогда пришлось покинуть пост президента в результате требований оппозиции и парламента. Напомним, на повторных выборах де факто президента Абхазии, которые состоялись 22 марта, лидер оппозиции и бывший глава абхазский Службы госбезопасности (2010-2014) Аслан Бжания набрал 56,5% голосов, в то время как правительственный кандидат де-факто министр экономики Адгур Ардзинба – 35,42%.

Бжания и грузинские власти

Тбилиси не признает легитимность выборов в Абхазии и Южной Осетии, которые «противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права», а также «нарушают суверенитет и территориальную целостность» Грузии. Грузинское внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивало, что в условиях, когда в результате нескольких волн этнической чистки, до полумиллиона насильственно перемещенных лиц и беженцев не могут вернуться в свои дома, политические процессы в этих регионах не могут иметь законную силу.

Примечательно, что, по данным переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19.26%, доля этнических абхазов выросла до 50.71% населения.

В то же время в Тбилиси приветствовали заявление Бжания о необходимости диалога с грузинской стороной, которое он сделал в январе будучи оппозиционером.

В частности, Бжания тогда сказал, что «в первую очередь нужно восстановить доверие между сторонами. В этом направлении должны быть предприняты шаги, и я убежден, это будет способствовать сближению наших позиций… Диалог необходим, в каком формате, в какой форме – не имеет значения, главное, чтобы он дал нам положительный результат».

После того как оппоненты обвинили его в в «сдаче национальных интересов», фонд «Апра», президентом которого является Аслан Бжания, распространил заявление в котором говорилось, что против Бжания была развязана «клеветническая кампания». В заявлении было подчеркнуто, что статус Абхазии «не может быть предметом обсуждения нигде и ни с кем», «однако, нельзя отрицать, что существуют вопросы, которые невозможно решить, не ведя прямых переговоров с Грузией».

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

Взгляд из Тбилиси

Политолог Александр Микиашвили отметил в интервью с «Голосом Америки», что Аслан Бжания принадлежит к той группе сепаратистских политиков, которая «менее агрессивна» в отношние этнических грузин, проживающих в этом регионе. В частности, как отмечает эксперт, при президентстве союзника Бжании Александра Анкваба грузинам выдавали местные документы, которые после прихода во власть Рауля Хаджимбы, были упразднены и вместо этого грузинам стали выдавать временный вид на жительство, тем самым лишив их абсолютно всех прав.

Хотя при этом, как отмечает эксперт, также как и все его предшественники, Бжания не является независимой фигурой и все его действия будут продиктованы Москвой, на почти полном содержании которой находится Абхазия уже около тридцати лет.

«Несмотря на то, что Бжания делал заявления о том, что заинтересован в диалоге с грузинскими властями, он все равно будет вынужден согласовывать все свои действия с Москвой. В свою очередь, Россия не заинтересована в том чтобы Сухуми и Тбилиси хотя бы в чем-то достигли взаимопонимания, Москву устраивает ситуация в Абхазии, которая обеспечивает ей безоговорочное повиновение со стороны сепаратистов и единоличное правление. Так что при руководстве Бжании в отношениях Сухуми и Тбилиси прорыв маловероятен, хотя есть ожидание, что жизненные условия для этнических грузин в Абхазии улучшатся, и это важно», – резюмировал Микиашвили. Эксперт Заал Анджапаридзе тоже сомневается в том, что заявления Бжании в отношении Грузии могут быть предвестниками каких-то серьезных перемен. Однако, эксперт не исключает «определенные позитивные подвижки», снижающие напряженность в двусторонних отношениях.

«Важно то, что сам Бжания обозначил сферы возможного сотрудничества с Грузией – это решение проблем с передвижением граждан, борьба с преступностью, совместная эксплуатация ЭнгурГЭС. Ситуация связанная с нашествием коронавируса тоже может открыть окно для сотрудничества», – резюмировал Анджапаридзе.