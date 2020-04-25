Ученые: Найдена первая значительная мутация нового коронавируса

25.04.2020, 17:53, Разное

Австралийские и тайваньские исследователи нашли первую значительную мутацию нового коронавируса SARS-CoV-2. Разобраться с таким открытием эксперты смогли после анализа генетической структуры более сотни образцов возбудителя вируса, которые получили из разных уголков мира.

Первую мутацию заметили в образце, взятом у больного из Индии в январе 2020 года. Она привела к снижению возможности патогенна связаться с рецептором на клетках людей, которые называют ACE2, а значит, этот вирус стал не таким угрожающим.

Специалисты стали сравнивать данные о новейшем коронавирусе с 39 последовательностями генома коронавируса SARS, вызвавшего в 2002-2003 году всплеск атипичной пневмонии. Из работы стало понятно, что вирус SARS-CoV-2 стабильнее и не так подвергается мутациям, как SARS, он менее изменчив, чем вирусы, которые провоцируют ОРВИ.

Ученые предполагают, что такие открытия говорят об эффективности будущей вакцины, но если мутации будут происходить и дальше – это усложнит ее создание. Специалисты заявляют, что исследования вселяют надежду. В данный момент геном стабилен, а обнаруженная мутация не так опасна, как первичный вирус.