Доктор Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других вирусов

25.04.2020, 17:53, Разное

Медик и телеведущий Александр Мясников провел сравнение смертности от коронавируса и от других известных людям инфекций в настоящее время. Кроме того, он пояснил об особенностях вакцинирования от разных заболеваний.

Согласно информации, опубликованной медиком на своем канале в Telegram, на данный момент в мире умерли около 195 тысяч человек. Для сравнения, от столбняка и от кори смертность составляет меньшее значение – 89 тысяч и 140 тысяч соответственно. При этом он подчеркнул, что в 2020 году не прошло еще и двух кварталов, поэтому летальных исходов от COVID-19 может быть еще больше. В то же время, количество ежегодных жертв от некоторых заболеваний превышает указанные показатели. В частности, гепатит B уносит жизни 650 тысяч человек в год, ротавирус – 800 тысяч, а грипп – от 650 тысяч до миллиона жителей планеты. Существуют заболевания и с большей смертностью: например, от туберкулеза умирают ежегодно около 1,5 млн человек, а от пневмококка – 2-2,5 миллиона. При этом доктор Мясников отметил, что от всех вышеперечисленных болезней есть вакцины, а от коронавируса – нет.

Эксперт объяснил, что вакцинация обеспечивает появление коллективного иммунитета, а не создание индивидуальной защиты, она появится, но не у всех – люди, имеющие слабое здоровье, умирать будут всегда. Доктор Мясников выразил уверенность в том, что вакцина от SARS-CoV-2 будет рано или поздно разработана. Но при этом желание делать инъекцию выразят не все: некоторые предпочтут отказаться, ссылаясь на свои субъективные причины. Тем не менее, специалист, резюмируя, отметил, что от коронавируса избавиться быстро не получится, и человечеству придется жить с этим довольно долго. Об этом пишет издание MK.ru.