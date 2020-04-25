 

Путин и Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе

25.04.2020, 17:48, Новости дня

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летней годовщины встречи на Эльбе, информирует пресс-служба Кремля.

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Д.Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

«25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима», – говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что это событие стало кульминацией колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года.

«Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий. Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру. Работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы», – говорится в заявлении.

«Дух Эльбы» является примером того, как РФ и США могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, отметили лидеры стран.

«Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт», – отмечается в документе.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь РФ в борьбе с коронавирусом. Он отмечал, что американский лидер очень ценит то, как ранее РФ помогала США в борьбе с этим заболеванием.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / СК России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

31.03 / Коронавирус начал убивать политическую жизнь. Одна из партий временно остановила деятельность

20.04 / СК занялся делом о нападении на врачей скорой в Кирово-Чепецке

02.04 / Песков прокомментировал прогнозы на развитие ситуации с коронавирусом

23.04 / Зеленский призвал украинцев учить на карантине иностранные языки

07.04 / Первый украинский военный умер от коронавируса

08.04 / Талибан вышел из переговоров об обмене заключенными

05.04 / В Чернобыльской зоне потушили масштабный пожар

28.03 / Календарь: 28 марта – День рождения Максима Горького

11.04 / НХЛ может доиграть сезон на нейтральных аренах без зрителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска