Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп расстались

25.04.2020, 17:40, Разное

В конце прошлого года журнал HELLO! включил Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп в свой рейтинг новых пар года. Однако сегодня стало известно, что больше такой пары не существует: издание Us Weekly эксклюзивно получило этой грустной новости подтверждение. Кроме того, Тимоти появился на страницах нового майского номера британского Vogue, и там также указано, что актер одинок. Что послужило причиной, конечно же, неизвестно, потому что сами знаменитости личную жизнь не комментируют.

Напомним, у Тимоти, 24-летнего новичка “фабрики грез”, прославившегося после выхода драмы “Назови меня своим именем”, есть милая традиция: на светские церемонии он ходит вместе с мамой. Вот и в январе 2019-го на “Золотом глобусе”, вопреки ожиданиям, он появился совсем не в сопровождении красотки Лили-Роуз. Впрочем, от неловких вопросов о возлюбленной – дочери Ванессы Паради и Джонни Деппа – Шаламе это не спасло. В буквальном смысле потерять дар речи его заставил вопрос журналистки Access, планирует ли тот позже увидеться со своей “герлфренд”. Бормотания в одно мгновение залившегося краской Тимоти прервала мама, тактично сменив тему разговора.

К тому моменту роман Лили-Роуз с начинающим актером был в самом разгаре. Таблоиды уже имели целый альбом совместных снимков: вот они нежно обнимаются в Нью-Йорке, гуляют, держась за руки, в Париже и страстно целуются на яхте в Италии. Только вот официально подтверждать свой статус пара не спешила. Считается, что их роман завязался летом 2018-го – на съемочной площадке “Короля”. В исторической драме по произведениям Уильяма Шекспира Шаламе досталась роль Генриха V, а Депп – его ­супруги Екатерины Валуа. На премьере фильма в рамках Венецианского кинофестиваля влюбленные совершили свой первый совместный выход на красную дорожку, оставив, впрочем, нежности вне досягаемости камер репортеров.