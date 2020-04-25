 

Ведущую «Орла и решки» лишили титула «Женщина года» после ее интервью о домашнем насилииё

25.04.2020, 17:30, Новости дня

Журнал Glamour лишил ведущую передачи «Орел и решка» Регину Тодоренко титула «Женщина года» после ее высказывания о домашнем насилии.

«За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года». Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо», – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram журнала.

Тодоренко оказалась в центре скандала после интервью в СМИ, где она высказалась о проблеме домашнего насилия. Девушка допустила, что женщины сами могут провоцировать мужчин на домашнее насилие и продолжать жить с тем, кто тебя бьет.

«Наверное, критический момент наступает, чтобы на камеру сказать: «Мой муж меня бьет». А почему? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» – такими словами Тодоренко прокомментировала развод актера Павла Приличного и Агаты Муцениеце.

Это интервью вызвало шквал критики, оно было расценено как попытка оправдать насилие. Пользователи в соцсетях начали призывать лишить журнал Glamour лишить Тодоренко звания «Женщина года».

Сама Тодоренко в своем Instagram извинилась за «некорректные формулировки», которые употребила в интервью.

«Я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе», – сказала она.



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