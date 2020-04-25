На фоне скандала с критикой жертв домашнего насилия Регину Тодоренко лишили титула «Женщина года»

25.04.2020, 17:30, Разное

Украинская и российская телеведущая Регина Тодоренко спровоцировала скандал, некорректно высказавшись о жертвах домашнего насилия. В связи с этим журнал Glamour принял решение лишить знаменитость полученного ранее титула «Женщина года».

Редакция глянцевого журнала отреагировала на скандальное высказывание Регины Тодоренко. В сообщении, обнародованном от лица руководства издания Glamour, говорится о том, что за полтора десятка лет журналисты изучили ценности своей аудитории и с уважением относятся к мнению читателей. При этом редакция считает недопустимым любое насилие, будь то домашняя тирания или буллинг, надеясь в этом отношении найти поддержку аудитории. В связи с последними событиями, а именно скандальным мнением, озвученным Региной Тодоренко, руководство журнала всё же приняло решение лишить её титула «Женщина года».

Регина Тодоренко недавно озвучила собственное мнение, что вина за насилие может лежать не только на агрессоре, но и на самой жертве, допускающей подобное отношение к себе. Позже ведущая пыталась оправдаться, опубликовав в соцсети ролик, где говорит, что, возможно, не очень чётко сформулировала мысль и её неправильно из-за этого расценили. Тодоренко подчеркнула, что является противником любого вида насилия, а её некорректное высказывание могло отражать некие «детские страхи» и нежелание казаться «жалкой» в глазах окружающих.