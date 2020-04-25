Стала известна причина списания 200 тысяч рублей с карты Волочковой

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25.04.2020, 17:25, Разное

Недавно Анастасия Волочкова устроила скандал. На ее банковской карте недостает 200 тысяч рублей. Танцовщица заверяла, что пыталась связаться с судебными приставами и уточнить, по должна ли она крупную сумму денег, но тщетно. “На сайте суда по делу нет никаких разъяснений”, – говорила Анастасия. Сама Волочкова ни о каких задолженностях не помнит, поэтому стала обвинять мошенников.

Оказалось, что денежные средства были списаны законно. Балерина задолжала одной из компаний, которая давно поставила у нее дома современный тренажер, говорится в программе “Ты не поверишь!”. Анастасия обещала, что регулярно будет рекламировать это устройство, но этого не делала. Было лишь одно упоминание тренажера в ее инстаграм-аккаунте.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Ноя 2018 в 5:08 PST

Как уверяет сотрудник компании Елена Коростылева, между Волочковой и представителями фирмы был оформлен договор мены (бартер). Интересно, что инициативу проявила сама балерина. И она не может просто так забыть о своих обязанностях, потому что тренажер до сих пор стоит у нее дома.



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