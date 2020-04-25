Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

25.04.2020, 17:25, Разное

У депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова обнаружили коронавирус COVID-19. Сейчас он проходит лечение в больнице, передает агентство “Интерфакс”.

Депутат рассказал, что у него высокая температура. “Состояние не очень хорошее”, – отметил Калашников. Он предположил, что мог подхватить инфекцию от своего водителя.

Позднее председатель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Леонид Калашников перестал ходить на работу после появления первых признаков недомогания. По его словам, депутат сразу самоизолировался дома.