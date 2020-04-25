Handelsblatt – из-за карантина Великобритании грозит самая масштабная с 17 века рецессия

25.04.2020, 17:18, Новости дня

Ограничительные меры, введённые в Великобритании из-за эпидемии коронавируса, оказывают негативное влияние на экономику страны, пишет Handelsblatt: согласно оценке экспертов, падение экономической производительности может составить 20 %. Последний раз такой спад происходил ещё в 17 веке. Несмотря на это, правительство Великобритании не торопится смягчать карантин, отмечает издание.



Reuters

Великобритании, возможно, предстоит сильнейшее падение экономики за последние столетия, пишет Handelsblatt. По мнению экономиста Дэвида Оуэна, в этом году падение экономической производительности может составить 20 %: последний раз такое происходило ещё в 17 веке.

Кроме того, Оуэн не считает, что британская экономика сможет быстро восстановиться. По его словам, за сильным падением последует продолжительная рецессия.

Несмотря на столь пессимистичные прогнозы, правительство Великобритании не спешит смягчать ограничительные меры, отмечает издание. Карантин в стране продлится минимум до 11 мая. Как пишет Handelsblatt, количество заражённых в стране снижается, однако остаётся на достаточно высоком уровне, поэтому маловероятно, что ограничительные меры будут сняты в ближайшем будущем.

При этом в рядах партии консерваторов нарастают призывы о постепенном выходе из карантина, отмечает издание. Ряд предприятий, таких как Taylor Wimpey и Aston Martin объявили, что в ближайшее время возобновят производство.

Как пишет Handelsblatt, экономический ущерб от ограничительных мер возрастает с каждым днём. Согласно подсчётам независимого бюджетного учреждения OBR, если карантин продлится до конца июня, то падение экономической производительности во втором квартале составит 35 %.

Кроме того, рост безработицы составит 10 процентов, а дефицит бюджета вырастет до £273 млрд.

В связи со сложившейся ситуацией, британское правительство выделяет сотни миллиардов фунтов для страхования кредитов и прямой помощи бизнесу. Банк Англии гарантировал правительству полную поддержку, закупая гособлигации и напрямую одалживая правительству деньги. Несмотря на это, британский министр финансов Риши Сунак считает, что экономика должна быть разморожена — чем раньше, тем лучше. Против столь поспешных мер выступают министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и сам премьер страны Борис Джонсон.