 

Собравший почти £29 млн для врачей британский ветеран Мур возглавил британские чарты

25.04.2020, 17:10, Новости дня

Ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший уже 31 млн евро помощи британским медикам, борющимся с эпидемией COVID-19, возглавил британские чарты с песней You’ll never walk alone (“Ты никогда не будешь одинок”) – эту песню 99-летний ветеран спел вместе с британским тенором Майклом Боллом и хором медиков. Об этом 24 апреля сообщила организация The Official Charts Company, которая составляет официальные музыкальные хит-парады Великобритании.

Так, Мур был признан самым пожилым исполнителем, возглавившим чарты британских синглов, по версии Книги рекордов Гиннесса. С момента выхода продано уже 82 тысячи копий сингла.

Песня американского композитора Ричарда Роджерса и поэта Оскара Хаммерстайна II была написана для мюзикла “Карусель” в 1945 году и является гимном английской футбольной команды “Ливерпуль”. Кавер песни был записал в поддержку фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По состоянию на сегодняшний день сумма пожертвований, которую собрал Мур для британских медиков, борющихся с коронавирусом, превысила £28,8 млн ($35,5 млн). Это следует из данных на онлайн-платформе для пожертвований Just Giving.

ВИДЕОВидео: DeccaRecordsMusic / YouTube

Мур передвигается с помощью специальных ходунков. К своему 100-му дню рождения он решил каждый день проходить 10 кругов (по 25 метров) в своем саду. По словам мужчины, так он хотел отблагодарить врачей, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра.

К концу своего флешмоба мужчина собрал £13 млн (441 млн грн), однако средства продолжали поступать и по его окончании.

На сайте онлайн-петиций Change.org 16 апреля даже предложили посвятить Мура в рыцари за его поступок. Автор петиции, акушерка Национальной службы здравоохранения Великобритании Соня Вилсон отметила, что помощь Мура многое значит для медиков. Обращение собрало почти миллион необходимых подписей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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