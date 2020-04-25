“Состояние не очень хорошее”. Депутат Госдумы РФ заразился коронавирусом

25.04.2020, 17:10, Новости дня

Депутат Государственной думы России от КПРФ, председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников заразился коронавирусом. Об этом коммунист сообщил агентству “Интерфакс”.

По словам Калашникова, он заразился от своего водителя, который заболел неделю назад. Сейчас депутат находится в больнице с высокой температурой. “Состояние не очень хорошее”, – сказал он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил “Интерфаксу”, что Калашников после заражения самоизолировался и ни с кем не контактировал.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,82 млн человек, из них 197,87 тыс. умерли, 798,44 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В России инфицированы 74 588 человек, 681 из них скончался.