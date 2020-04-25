Коронавирус в Испании. Суточные потери остаются на уровне месячного минимума

25.04.2020, 17:10, Новости дня

За последние 24 часа в Испании от коронавирусной инфекции скончались 378 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

По сравнению со вчерашним днем суточные потери выросли на 11 человек, однако этот показатель, отмечает испанская газета El Pais, два дня подряд не превышает 400 человек и остается на уровне месячного минимума (21 марта в стране было зарегистрировано 324 летальных исхода).

Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Испании, таким образом, выросло до 22 902 человек – это третий показатель в мире после США (51,9 тыс.) и Италии (25,9 тыс.).

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 достигло 223 759 (около 4000 – за последние сутки). По этому показателю Испания уступает только США, где коронавирус был диагностирован у 905 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,82 млн человек, более 197,92 тыс. из них скончались, 798,76 тыс. выздоровели.