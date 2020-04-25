Поклонники затравили Ксению Собчак за раздачу еды пенсионерам

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25.04.2020, 17:09, Разное

Поклонники затравили российского политика, актрису, теле- и радиоведущую Ксению Собчак за раздачу еды пенсионерам. Фотоотчет волонтерской программы «МыВМЕСТЕ» появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
38-летняя ведущая не только показала, как она разносит продуктовые наборы людям преклонного возраста, но и призвала всех присоединиться к волонтерству. «Давайте помогать тем, кто рядом, кому рискованнее выходить из дома!» – написала Собчак. Кроме этого, политик поблагодарила, что её идею поддержала компания по доставке продуктов питания, ведь помимо запрашиваемой провизии, пенсионерам развозят «правильное» и здоровое питание.

Отметим, что фотоотчет Ксении Собчак вызвал у фолловеров бурное обсуждение. Некоторые поклонники были приятно удивлены поступку ведущей. Однако нашлись и те, кто затравил знаменитость за то, что она афиширует свое волонтерскую деятельность ради хайпа и денег.



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