Волочкова считает острый перец помощником против коронавируса

25.04.2020, 17:09, Разное

Балерина Анастасия Волочкова считает, что в период пандемии необходимо укреплять иммунитет. Своим защитником она называет острый перец, который ест каждый день.

Артистка тщательно изучила достоинства продукта и уверена, что он помогает от многих недугов, прежде всего, тем, что не позволяет патогенам развиваться в кишечнике, нормализует работу ЖКТ. Кроме того, пользу жгучего вещества капсаицина в его составе подтверждает доказательная медицина, перечисляя заболевания, с которыми помогает бороться пряность. А это и сердечно-сосудистые болезни, онкология, диабет и многие другие. Знаменитость предпочитает есть острый продукт несколько раз в сутки. Особенно много «перчика» она требует, чтобы помощница по дому Лола клала в её любимый тайский суп том-ям. Классический рецепт Волочкова переделала для себя: заменила креветки еще большим количеством перца. Уменьшая аппетит, низкокалорийное растение необходимо тем, кто следит за своим весом.

Возлагая большие надежды на ценный продукт питания, балерина вместе с тем строго следует правилам самоизоляции. Она не только часто моет руки, но каждый день парится в собственной бане, окунается в ледяную купель. Только в случае съёмок покидает дом, не забывая при этом о защитной маске. Кроме того, Анастасия Волочкова советует помнить о положительном настрое, в этом случае не страшна никакая инфекция.