РПЦ рассказала, как заразился протоиерей Александр Агейкин

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25.04.2020, 17:08, Новости дня

Бывший настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин, скончавшийся от коронавируса, заразился в ходе общения с людьми еще до введения в Московской епархии запрета для посещения прихожанами богослужений, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Александр Агейкин заразился, как и некоторые другие клирики, потому что работа священника связана с общением с людьми. Карантинные меры вводились не сразу. Был момент, когда богослужения (с участием прихожан) продолжали совершаться, а вирус уже свирепствовал. В этот момент отец Александр и заразился», – отметил митрополит в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

По его словам, Агейкин был «человеком очень доброй души».

Между тем, источник агентства в РПЦ сообщил, что елховском соборе скончался протодиакон Евгений Трофимов. Предположительно, Трофимов скончался после заражения коронавирусом.

Напомним, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин умер от осложнений после коронавируса 21 апреля.



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