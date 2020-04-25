Стало известно, как РФ помогает застрявшим за границей

25.04.2020, 17:08, Новости дня

В российских туристических сообществах в соцсетях пользователи рассказали о том, как граждане получают выплаты, положенные россиянам, застрявшим в Таиланде и других странах мира.

В группе, посвященной туризму на таиландском острове Ко Пангана, обсуждаются выплаты, которые государство проводит своим гражданам, пишет «Ридус».

«Если вы оставляете на госуслугах заявку на материальную помощь, приложив скан обратного авиабилета в Россию на даты между 16 марта и 31 мая (время приостановки большинства рейсов между странами) – вам полагается 2,4 тыс. рублей в день на человека. То есть, за месяц вынужденного карантина вы получите 72 тыс. рублей», – отмечается в материале.

Одна пара сообщила, что получает 4,8 тыс. рублей в сутки, другая пара с ребенком – 6,4 тыс. рублей в сутки.

Отмечается, что на эти деньги застрявшие за рубежом могут позволить себе снять скромное бунгало на пляже, нормальное пропитание.

Сканы билетов, которые необходимо предоставлять россиянам, помогают «фильтровать» реально застрявших туристов от дауншифтеров, «которые добровольно и давно покинули Родину», отмечается в тексте.

В четверг Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов, намеченных до 27 апреля. Вылеты запланированы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

В Минтрансе сообщали, что с 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. граждан РФ вернулись на родину, с 13 по 21 апреля авиакомпании провели 19 вывозных рейсов.