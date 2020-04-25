Коронавирус из космоса: мнение ученого

25.04.2020, 17:06, Новости дня

Коронавирус COVID-19 — точно земного происхождения, а не космического, а данных о способности вирусов существовать в космосе у ученых нет. Об этом рассказал "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем Российской академии наук Владимир Сычев.

Хотя по телевидению и "рассказывают страсти про внеземную природу происхождения вируса", говорит ученый, однако, по его мнению, это не так. Новый коронавирус нестоек во внешней среде и может сохраняться на различных материалах не более суток, также он подвержен температурному воздействию.

Сычев затруднился сказать, выживают ли вирусы на внешнем борту МКС — таких исследований, по его словам, нет. При этом в космосе выживали отправленные туда бактерии, водоросли, насекомые, семена растений в покоящихся формах, приспособленные к выживанию в неблагоприятных условиях. Самое длительное время нахождения этих биологических образцов в космосе составляло 33 месяца.

При этом практически все формы, которые выживали в космосе в укрытии от Солнца, при попадании на них солнечного излучения погибали. Наиболее эффективными мерами для исключения заражения коронавирусом Сычев считает карантин и изоляцию людей, исключение контактов с посторонними и дезинфекцию.

Коронавирус COVID-19, отметил ученый, может сохранять вирулентность в достаточно ограниченных условиях. При этом при отправке в космос человек уносит туда бактерии с Земли, на Международной космической станции они живут и активно размножаются, могут видоизменяться. Это уже может представлять потенциальную опасность.

Ученые, напомнил Сычев, хотели провести эксперимент "БиоФобос" в рамках миссии "Фобос — Грунт", чтобы изучить вероятность выживания живых структур на трассе Земля — Фобос — Земля. Космический аппарат тогда погиб.

Однако в рамках эксперимента "Метеорит" в РФ исследовали возможности сохранения жизнеспособности спор микроорганизмов, находившихся в искусственных устройствах. Живые организмы размещались на внешней оболочке спускаемого аппарата и получали такую же тепловую нагрузку, как при входе метеорита в плотные слои атмосферы. Часть спор при этом выжила.

Это, по словам ученого, говорит только в пользу вероятности выживания спор внутри какой-то породы метеорита или другого космического тела. Попав в нормальную среду на Земле, эти споры могут начать размножаться. Однако других доказательств, кроме экспериментальных, нет. Нет пока и серьезных доказательств попадания на Землю спор внеземного происхождения.

При этом в космос могут попадать биоформы с Земли, добавил Сычев. Причина — в том, что на орбитах полета МКС в вакуум с Земли выносятся споры микроорганизмов. В частности, в рамках эксперимента "Тест" на внешней поверхности МКС находили споры микроорганизмов, которые имели земное происхождение, но смогли попасть в космос.