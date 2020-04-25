Сербия поблагодарила Россию и отправила помощь в Италию

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25.04.2020, 17:06, Новости дня

Президент Сербии Александар Вучич в субботу лично поблагодарил российских специалистов, которые три недели помогали бороться с распространением коронавируса COVID-19 в Сербии и в Республике Сербской. Вучич отметил, что россияне работали в самых опасных районах.

"Это еще раз подтверждает исключительные российско-сербские отношения. Они показали, как надо помогать кому-то в беде", — отметил президент. 

Военные специалисты РХБЗ из РФ обработали сотни объектов и продезинфицировали сотни тысяч квадратных метров площадей., пишет ТАСС.

В свою очередь, Сербия начала помогать Италии в борьбе с коронаиврусом. Президент страны Александр Вучич сделал надпись на одной из коробок  со средствами медицинской защиты – "Вместе мы победим. Будь храброй, Италия, Сербия с вами".

В целом, Сербия отправит в Италию четыре самолета с гуманитарной помощью. Вучич отметил, что Италия всегда одной из первых помогала Сербии. Президент отметил, что Сербия благодарна Италии за поддержку во время наводнений 2014 года.

В Сербии с начала эпидемии заболели 7779 человек. Умер от коронавируса 151 пациент. В Италии коронавирус выявили у 223 тысяч человек, а почти 26 тысяч больных скончались.



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