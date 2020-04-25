В Кузбассе продлен режим ПГ, будут введены пропуска

25.04.2020, 17:06, Новости дня

Правительство Кемеровской области продлевает режим повышенной готовности еще на неделю, чтобы сдержать распространение коронавируса, идет работа над системой электронных пропусков, их планируется ввести с начала мая.

Школы и вузы остаются на удаленке до конца учебного года

В сообщении пресс-службы регионального правительства уточняется, что в регионе новый коронавирус распространяется как завозным так и контактным способом. Заболели уже в шести районах области.

Всего COVID-положительными в области оказались 103 человека. 11 человек выздоровели. Умерла одна женщина, после ее смерти на карантин закрыли два медучреждения, где она лечилась, и церковь, где ее отпевали.

,С 19 апреля на Кузбассе приостановили розничную торговлю. Жителей просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.