 

Ученые обнаружили, почему сладкие напитки опасны для сердца

25.04.2020, 16:55, Разное

У людей, которые выпивают больше 355 миллилитров сладких напитков в день, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых болезней. Ученые обнаружили, что у них в крови уменьшается концентрация полезных фракций холестерина, а уровень «вредного холестерина» растет. Об этом утверждает исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Ранее уже было известно, что добавленный сахар в пищевых продуктах связан с увеличением риска болезней сердца. К основным источникам добавленного сахара относятся сладкие газированные напитки, спортивные напитки и соки.  

Хотя о вредном действии сахара известно уже давно, многие считают, что оно связано только с риском увеличения массы тела. Новое исследование улучшает понимание связи между сладкими напитками и болезнями сердца. «Это еще один повод для всех снизить потребление сладких напитков», – считает Эдуардо Санчез (Eduardo Sanchez) из Американской кардиологической ассоциации, соавтор исследования.

Ученые предположили, что сахар может влиять на состояние сердечно-ссоудистой системы, нарушая баланс липидов в крови. Чтобы проверить свою гипотезу, они проанализировали данные 5924 человек, за которыми наблюдали в течение 12,5 лет в рамках крупного исследования Framingham Heart Study.

Авторы исследования фокусировались на том, какой объем сладких напитков выпивают участники в день. Они обнаружили:

·         Употребление сахаросодержащих напитков (больше 355 миллилитров в день) было связано с увеличением уровня вредных липидов (триглицеридов) на 53% и снижением концентрации «полезного холестерина» (липропротеинов высокой плотности).

·         Низкокалорийные сладкие напитки не влияли на уровень холестерина.

·         Регулярное употребление до 355 миллилитров стопроцентного фруктового сока не было связано с ухудшением липидного профиля крови.

«Уменьшение потребления или исключение сладких напитков из рациона может стать стратегией, которая поможет поддерживать уровень триглицеридов и липопротеинов высокой плотности на здоровом уровне. Низкокалорийные напитки не продемонстрировали опасности в нашем исследовании, но у них могут быть другие вредные эффекты на здоровье. Вода остается наиболее предпочтительным и здоровым напитком», – сказал Никола Маккиун (Nicola McKeown) из Университета Тафтса, ведущий автор исследования



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