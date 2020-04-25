 

Лариса Гузеева пришла в восторг от статуэтки Гарика Харламова в виде сидящей у её ног «собачуни»

25.04.2020, 16:53, Разное

Известный российский шоумен Гарик Харламов на странице в Instagram обнародовал небольшое видео из романтического шоу «Давай поженимся!». В кадрах соведущая программы Лариса Гузеева демонстрирует восторг от подаренной композиции со статуэткой сидящего у её ног в виде «собачуни» резидента Comedy Club.
Гарик Харламов нередко в соцсети публикует смешные моменты из программ Ларисы Гузеевой и Елены Малышевой, сопровождая ролики забавными комментариями и соответствующей музыкой. Артистка же ранее говорила, что уже устала от юмора Харламова и постоянного “стёба” в свой адрес. Как недавно оказалось, и сам шоумен также может оказаться объектом для шуток в эфире.


Так, в одном из выпусков «Давай поженимся!» жених преподнёс в подарок ведущим Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой небольшую скульптурную композицию. Состояла она из трёх статуэток – копий самих соведущих и «собачуни» в очках. Последняя фигурка изображала Харламова и участник шоу предложил Гузеевой посадить «оппонента» у своих ног, от чего она пришла в восторг, выразив благодарность молодому человеку за столь оригинальный презент.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Компания Ford Performance показала концепт раритетной модели Mustang со средним расположением двигателя

07.04 / В Сети появилось видео с нападением Эзры Миллера на девушку в баре

07.04 / Oppo Reno Ace 2 протестировали в бенчмарке AnTuTu

08.04 / Врач Алексей Добровольский: «В медицину надо идти по призванию, а не из-за престижности»

29.03 / Мнение: Как решилась проблема прогулок Чарли

24.04 / У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус

26.03 / Лариса Рубальская сдала тест на коронавирус после съемок с Львом Лещенко

26.03 / Писатель Борис Акунин рассказал, что болен коронавирусом

26.03 / В Подмосковье пожар унес жизнь человека

12.04 / В Microsoft назвали Xbox лучшей в противостоянии консолей нового поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска