Лариса Гузеева пришла в восторг от статуэтки Гарика Харламова в виде сидящей у её ног «собачуни»

25.04.2020, 16:53, Разное

Известный российский шоумен Гарик Харламов на странице в Instagram обнародовал небольшое видео из романтического шоу «Давай поженимся!». В кадрах соведущая программы Лариса Гузеева демонстрирует восторг от подаренной композиции со статуэткой сидящего у её ног в виде «собачуни» резидента Comedy Club.

Гарик Харламов нередко в соцсети публикует смешные моменты из программ Ларисы Гузеевой и Елены Малышевой, сопровождая ролики забавными комментариями и соответствующей музыкой. Артистка же ранее говорила, что уже устала от юмора Харламова и постоянного “стёба” в свой адрес. Как недавно оказалось, и сам шоумен также может оказаться объектом для шуток в эфире.



Так, в одном из выпусков «Давай поженимся!» жених преподнёс в подарок ведущим Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой небольшую скульптурную композицию. Состояла она из трёх статуэток – копий самих соведущих и «собачуни» в очках. Последняя фигурка изображала Харламова и участник шоу предложил Гузеевой посадить «оппонента» у своих ног, от чего она пришла в восторг, выразив благодарность молодому человеку за столь оригинальный презент.