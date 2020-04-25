Заседание G20 не состоялось из-за разногласий Китая и США по ВОЗ

25.04.2020, 16:42, Новости дня

Видеоконференция лидеров стран «Большой двадцатки» не состоялась из-за серьезных разногласий Китая и США в оценке деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник.

По информации собеседника газеты, Соединенные Штаты настаивали на том, что ВОЗ должна нести ответственность за борьбу с пандемией коронавируса на самой ранней стадии. Китай в ответ якобы категорически отказался это обсуждать. В итоге встреча была приостановлена в последнюю минуту. Организаторы надеются, что видеоконференция все же состоится в ближайшее время.

15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Глава Белого дома обвинил организацию в распространении недостоверной информации, которую предоставил Китай о коронавирусе. Трамп напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения США об ограничениях полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавирусной инфекции. Тем самым, считает Трамп, была упущена возможность остановить пандемию в начале ее развития.

По данным Bloomberg, Вашингтон ежегодно предоставляет ВОЗ не менее 400 миллионов долларов. Пекин на днях решил выделить организации 30 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в Китае. Постепенно инфекция распространилась и на другие страны. На сегодняшний день в мире зафиксировано почти три миллиона случаев COVID-19. Умерли почти 198 тысяч человек. США являются самой пострадавшей страной. Число заболевших там превышает 925 тысяч. Более 52 тысяч пациентов умерли. В Китае заболели почти 83 тысячи человек. Более четырех с половиной тысяч скончались. США и страны Запада предполагают, что Пекин занижает реальную статистику заболеваемости коронавирусом.

В феврале ВОЗ заявляла, что нет необходимости в закрытии границ для предотвращения распространения коронавируса.

ВОЗ несколько раз меняла свои рекомендации, касающиеся ношения защитных масок во время нынешней пандемии. По мнению критиков организации, это ввело в заблуждение миллионы людей и могло привести в некоторых случаях к фатальным последствиям.