 

ВОЗ: люди, переболевшие COVID, не защищены от повторного заражения

25.04.2020, 16:42, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19, имеют антитела, которые защищают их от повторного заражения вирусом.

В своем заявлении в пятницу ВОЗ сделала предупреждение в адрес правительств ряда стран, которые предлагают выдавать переболевшим COVID людям «паспорта иммунитета» или «сертификаты безопасности», которые позволили бы им возвращаться к работе или путешествовать, на основе предположения о том, что выработавшиеся во время борьбы с вирусом антитела защитят их от повторного заражения.

«Люди, которые полагают, что у них есть иммунитет к повторному заражению, потому что они получили положительный результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. Использование таких сертификатов может, следовательно, увеличить риски дальнейшей передачи», – говорится в заявлении ВОЗ.

В настоящее время в мире насчитывается около 3 миллионов случаев заболевания COVID, при этом более 197 000 человек умерли.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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