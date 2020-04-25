Reuters: Китай направил медиков в Северную Корею для консультаций Ким Чен Ына

25.04.2020, 16:40, Новости дня

Китай направил в Северную Корею команду медицинских экспертов для консультирования северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Агентство утверждает, что в Северную Корею отправились также высокопоставленные представители компартии Китая.

Собеседники Reuters в Южной Корее сообщают, что северокорейский лидер жив и в скором времени может появиться на публике. Источник, близкий к разведке США, уточнил, что у Ким Чен Ына действительно были проблемы со здоровьем. Однако оснований утверждать, что лидер КНДР серьезно болен, нет.

Еще 12 апреля южнокорейская пресса сообщила, что Ким Чен Ыну сделали операцию на сердце, вызванную “чрезмерным курением, ожирением и переутомлением”, и он продолжает восстанавливаться после процедуры на вилле за пределами Пхеньяна. Затем CNN, ссылаясь на американскую разведку, сообщил об ухудшении состояния северокорейского лидера. Издание отметило, что в последний раз Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля, а 15-го он пропустил церемонию по случаю 108-летия со дня рождения деда – Ким Ир Сена.

В то же время власти Южной Кореи сообщали, что у Сеула нет данных о том, что лидер КНДР серьезно заболел.

В 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике около месяца, что породило много слухов. Тогда, по данным южнокорейской разведки, он перенес операцию на лодыжке.